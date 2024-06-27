21 طفلا مريضا بالسرطان يغادرون غزة للعلاج بالخارج

غادرت 21 حالة مرضية لأطفال من مرضى السرطان قطاع غزة ، اليوم الخميس، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم أوردته "وكالة شهاب للأنباء"، أن هناك 25 ألف حالة مرضية بحاجة للعلاج بالخارج

وأضافت أن ما جرى "نقطة في بحر من احتياجات المرضى الذين مات منهم العشرات وهم ينتظرون السفر للعلاج بالخارج".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، "يواصل الاحتلال منذ 45 يوما إغلاق معبر رفح الحدودي، بعد أن احتل الجانب الفلسطيني منه تحديدا في السابع من مايو الماضي، في اليوم التالي من بدء اجتياحه البري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وأشارت إلى "تدهور الأوضاع الإنسانية بوتيرة عالية في قطاع غزة، نتيجة مواصلة جيش الاحتلال الاسرائيلي إغلاق المعابر، ووقف تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وحرمان آلاف المرضى والمصابين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج"، لافتة إلى "منع الاحتلال دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر، كما لم يتمكن أي مريض أو جريح من المغادرة لتلقي العلاج".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن المستشفيات والمراكز الصحية بغزة تعاني من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.