الاتحاد الأوروبي يدين محاولة الانقلاب في بوليفيا

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انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الجيش البوليفي لمحاولته اقتحام قصر الحكومة في لاباز فيما بدا أنه محاولة انقلاب.

وكتبت فون دير لاين على منصة (إكس) في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "أدين بشدة محاولات الإطاحة بحكومة بوليفيا المنتخبة ديمقراطيا".

وأضافت: "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الديمقراطيات. نعرب عن دعمنا القوي للنظام الدستوري وسيادة القانون في بوليفيا".

كما كتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل منشورا على (إكس) أدان فيه تصرف الجيش.

وكتب: "أدين بشدة الانتفاضة العسكرية ضد النظام الدستوري البوليفي وحكومة الرئيس (لويس) آرسي المنتخبة ديمقراطيا".

وأضاف: "الاتحاد الأوروبي يدعم الديمقراطية والشعب البوليفي".

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولة لتقويض النظام الدستوري في بوليفيا والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا، ويعرب عن تضامنه مع الحكومة البوليفية والشعب البوليفي".