ترامب ينتقد آبل بسبب التوسع في الهند: اصنعوا في أمريكا أو واجهوا الرسوم

كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك لنقل المزيد من التصنيع إلى الولايات المتحدة، منتقدا الإنتاج المزايد للشركة في الهند.

وفي حديثه أمام فعالية عقدت في قطر أمس الخميس، قال ترامب "قلت له، تيم، أنت صديقي. لقد تعاملت معك بشكل طيب جدا. أنت قادم إلى هنا بـ500 مليار دولار، لكنك الآن تبني في جميع أنحاء الهند".

وأضاف أنه لا يريد لشركة آبل أن تقوم بالتصنيع في الهند-باستثناء الأجهزة المخصصة للسوق الهندية.

يشار إلى أن الدعوات من جانب إدارة ترامب لشركة آبل لتجميع هواتف آيفون في أمريكا تتزايد، على الرغم من أن خبراء يقولون إن مثل تلك الخطوة ستتطلب استثمارات واسعة ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

وتحت قيادة كوك، بنت شركة آبل سلسلة توريد واسعة بمختلف أنحاء آسيا، حيث تركز معظم الإنتاج في الصين. لكن الاضطرابات التي شهدتها الصين خلال فترة الإغلاق أثناء كوفيد 19، دفعت الشركة إلى توسيع نطاق التصنيع في الهند وفيتنام.

كان الرئيس ترامب قد دعا ، في مشاركة عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في يناير الماضي، قادة الأعمال من العالم إلى أن يصنّعوا منتجاتهم في الولايات المتحدة وإلا فإنهم قد يواجهون فرض رسوم جمركية عليها.

وقال: "تعالوا اصنعوا منتجاتكم في أمريكا وسنقدم لكم أدنى الضرائب مقارنة بأي دولة أخرى في العالم".







