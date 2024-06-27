أعلن المرشح للانتخابات الإيرانية علي رضا زاكاني، صباح اليوم الخميس، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، التيار الأصولي إلى ترشيح شخص واحد؛ لضمان الفوز على الإصلاحيين.

وأكد استعداده لتقديم خططه ومقترحاته لإدارة البلاد بصورة أفضل، إلى المرشح الرئاسي الفائز، متوجهًا بالشكر إلى حملته الانتخابية ومجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية.

يأتي ذلك فيما أعلن المرشح الرئاسي في إيران، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة المقبل.

وانسحب زاده هاشمي المرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية من السباق، يوم أمس الأربعاء، وقال هاشمي في تغريدة له عبر منصة «إكس»، إنه يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية استجابة لطلب جبهة القوى الثورية في إيران.