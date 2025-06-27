الهلال يحشد قوته الضاربة لموقعة باتشوكا في ختام دور المجموعات بالمونديال

يترقب عشاق الهلال السعودي مواجهة مصيرية للفريق في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حين يلاقي نظيره باتشوكا المكسيكي في ختام مشوارهما بدور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب "أودي فيلد" بالولايات المتحدة.

ودفع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بتشكيلة قوية يقودها النجم الدولي سالم الدوسري، إلى جانب الثلاثي الهجومي ماركوس ليوناردو ومالكوم، مع دعم من خط وسط يضم روبن نيفيز وسافيتش وناصر الدوسري.

أما في حراسة المرمى، فيتولى المهمة ياسين بونو، المدعوم بخط دفاع صلب يضم كاليدو كوليبالي وجواو كانسيلو.

ويأمل الهلال، الذي ظهر بصورة متذبذبة في الجولتين الماضيتين، أن يستعيد توازنه ويخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، مستندًا إلى خبرات لاعبيه الدوليين ومزيج من النجوم المحليين والأجانب.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة البدلاء ضمت أسماء بارزة مثل عبد الله المعيوف، علي البليهي، محمد كنو، ومتعب المفرج، ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة حسب مجريات اللقاء.

الهلال يدخل المواجهة وهو مدرك أن لا مجال للتعثر، في مواجهة خصم عنيد يتمتع بتنظيم دفاعي قوي وسرعات هجومية لافتة.

وستحدد نتيجة اللقاء مصير الزعيم في أول نسخة موسعة من البطولة العالمية التي تضم 32 فريقًا.