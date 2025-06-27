رئيس مياه البحر الأحمر يتابع أعمال ازدواج خط الكريمات

تفقد المهندس أحمد شعبان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، أعمال ازدواج خط مياه الكريمات، والتي تُنفذ ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإحلال والتجديد بطول 27 كيلومترًا، وبتكلفة 950 مليون جنيه.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة متكاملة لتحسين كميات المياه الواردة من الخط، والقضاء على الكسور المتكررة في المناطق المتهالكة بخط مياه الكريمات، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من الشركة، بمشاركة عدد من الشركات التابعة، لمتابعة الأعمال ميدانيًا بشكل يومي، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد شعبان محطة مياه الكريمات، ووجه بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير القياسية للتشغيل والصيانة داخل المحطة، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية في مواقع العمل كافة.