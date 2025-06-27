وفد البرلمان العربي من معبر رفح: لا استقرار في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية مستقلة

أجرى وفد البرلمان العربي زيارة تفقدية إلى معبر رفح البري، اليوم الجمعة، ضمن زيارته إلى محافظة شمال سيناء، بحضور اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من مسؤولي الهلال الأحمر المصري، حول آلية استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتخزينها في المخازن التابعة للهلال الأحمر بمدينة العريش، تمهيدًا لإعادة إرسالها إلى قطاع غزة.

وقال مسئول بالهلال الأحمر المصري إن عدد الشاحنات التي تم إدخالها إلى القطاع منذ بداية الحرب تجاوز 35 ألف شاحنة، تحمل على متنها نحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وثمّن محمد أحمد اليماحي، رئيس الوفد، الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكد اليماحي أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يبدأ بحل القضية الفلسطينية من جذورها، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.

كما كشف أن البرلمان العربي قام بتسليم المحكمة الجنائية الدولية ملفات موثقة تتضمن جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

من جانبه، أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري على مدار الساعة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق الجانب الفلسطيني من المعبر.

وأشار المحافظ إلى أن كل الأجهزة العاملة في المعبر، إلى جانب فرق الصحة والحجر الصحي والإسعاف، في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي مستجدات إنسانية أو طارئة.

وكان محافظ شمال سيناء قد استقبل، صباح اليوم، وفد البرلمان العربي في ديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته الرسمية لشمال سيناء.