تحل اليوم السبت الذكرى الأولى لوفاة الفنان المصري الكوميدي محمد شرف، الذي رحل عن عالمنا العام الماضي، عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر نوبة قلبية، بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد مستشفيات الإسكندرية.

اشتهر محمد شرف، بأدائه عددًا من الأدوار الفنية الثانية، بالرغم من قلتها، إلا أنها تركت أثرًا واضحًا في السينما والدراما المصرية، وعلقت في أذهان جمهوره ومحبيه، وكانت معظم الأعمال التي اشتهر من خلالها أدوار كوميدية يتخللها الإفيهات والتعليقات الكوميدية، التي مازالت تتداول بعد وفاته، إلا أنه اشتهر أيضًا من خلال بعض الأدوار الناضجة.

- أرابيسك

كانت أولى أدوار محمد شرف التي اشتهر من خلالها، في مسلسل «أرابيسك»، مع الفنان صلاح السعدني، عام 1994، بشخصية سامبو، التي لقبه جمهوره بها فيما بعد.

- ظرف طارق

ظهر محمد شرف في دور "بسيوني مراد الحيوان" بفيلم ظرف طارق، بطولة أحمد حلمي ومجدي كامل، وخلال مشاهده القليلة بالفيلم، حول محمد شرف الحوار إلى مجموعة من الإفيهات والنكات، بدأت باقتحامه للمنزل قائلًا: "سامو عليكوا، أنا بسيوني مراد الحيوان"، "أنا إنسان يعيش ويتعايش"، وفي المشهد التالي خلال مشاهدته لإحدى مباريات الكرة، قال "واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا".

- جعلتني مجرمًا

قدم شرف دور المعلم مشمش في فيلم جعلتني مجرمًا الذي تم إنتاجه عام 2006، من بطولة أحمد حلمي وغادة عادل وحسن حسني، وخلال الفيلم ظهر شرف كصاحب غرزة حشيش، وفي حوار بين "المعلم مشمش" و"رشدي أباظة"، حدثت العديد من المفارقات الكوميدية كـ"أحسن حاجة في الحشيش ده إنه مفيهوش بذر".

- صباحو كدب

كان دور محمد شرف في الفيلم الكوميدي صباحو كدب عام 2006، لأحمد أدم يتمتع بحس عال من الكوميديا، حينما قدم شخصية شفيق الملاوع، وكان أشهر إفيهاته بالفيلم "دا مش لينا دا تاكسي لازق فينا".

- ذكي شان

في فيلم ذكي شان بطولة أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز، أدى محمد شرف دور "بيومي الحرامي" وخلال الفليم الدي تم إنتاجه عام 2005، أدى شرف الشخصية ببراعة جعلته يتربع في قلوب جمهوره، وكان أبرز إفيهاته في الفيلم: "اضرب كمان عايز أتوب".

- الرهينة

كان دور شرف في فيلم الرهينة بطولة أحمد عز وياسمين عبد العزيز من الأدوار الكوميدية البارزة في مسيرته الفنية، أدى خلاله دور الشاب المصري المغترب، لم يخل الدور من الإفيهات الكوميدية التي علقت بأذهان الجميع، منها "افتح يا عم أنا عماد"، "فور باي فور يا جدع".

- مستر آند ميسز عويس

أدى شرف شخصية المأذون، ضعيف الذاكرة، في فيلم مستر آند ميسز عويس، الذي تم إنتاجه عام 2012، بجانب حمادة هلال وبشرى، وخلال أحداث الفيلم، ينسى شرف ما يلقن به العريس والعروسة، حتى يخرج بإفيه عفوي، "قولي ورايا يا بنتي: قبلت الزواج من المأذون".

- آسف على الإزعاج

في فيلم آسف على الإزعاج عام 2008، بطولة أحمد حلمي ومنه شلبي ودلال عبد العزيز، ظهر شرف في دور نسيم الديلر وخلال أحداث الفيلم خرج شرف بعدة جمل كوميدية.