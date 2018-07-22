هونج كونج تشدد الإغلاق بعد تسجيل 145 إصابة بكورونا في يوم واحد

حظرت هونج كونج اليوم الإثنين تناول الطعام في المطاعم وتجمع أكثر من شخصين، وسط موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا تسببت في تسجيل 145 حالة إصابة جديدة في يوم واحد وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 20 حالة.

وتشمل التدابير الجديدة، التي أقرها المجلس التنفيذي في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين، أيضا الارتداء الإلزامي لأقنعة الوجه (الكمامات) في جميع الأماكن العامة، سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، فضلا عن إغلاق الملاعب الرياضية وأحواض السباحة.

وسوف تدخل الإجراءات، التي أعلنها وزراء في بيان صحفي بعد ظهر اليوم، حيز التنفيذ بعد غد الأربعاء.

وكانت قيود تحظر تقديم الخدمات في المطاعم بعد السادسة مساء وتجمع أكثر من 4 أشخاص قد فرضت في وقت سابق هذا الشهر مع بداية زيادة حالات الإصابة.

وأفاد وونج كا-وو، رئيس اتحاد المطاعم والأعمال التجارية ذات الصلة في هونج كونج، بأنه تم إغلاق نحو 5 آلاف مطعم لعدم قدرتهم على التحول إلى خدمات الطلبات الخارجية مؤقتا بسبب الإجراءات الجديدة.

وذكرت السلطات الصحية أن هونج كونج سجلت اليوم رقما قياسيا بلغ 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 142 حالة لانتقال العدوى محليا.

وكان هذا هو اليوم السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل أعداد إصابات جديدة تزيد على 100 حالة في هونج كونج، التي تم الإشادة بها سابقا لإبقائها على أعداد حالات الإصابة بالفيروس تحت السيطرة.

وخلال الموجة الثانية من تفشي الفيروس في مارس، بعد الموجة الأولى في يناير، كان أقصى عدد للحالات الجديدة يوميا هو 65 حالة.

وألقى خبراء الصحة باللوم في عودة ظهور كورونا على مجموعة من الثغرات التي شهدت إعفاء الآلاف من أفراد الطواقم البحرية والجوية والمسافرين من رجال الأعمال من البر الرئيسي للصين من الفحص والحجر الصحي.

وتم انتقاد الجهود المبذولة لسد هذه الثغرات بأنها ضعيفة للغاية ومتأخرة للغاية.