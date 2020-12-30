شيريهان: «كوكو شانيل» حلمي الذي سعيت لتحقيقه منذ 23 عامًا

لم أقبل أى تنازلات وكنت على رأس وداخل كل جزئية لتنفيذ هذا العمل الشاق

فى أول تعليق لها على النجاح الكبير الذى حققته مسرحية «كوكو شانيل» وردود الأفعال الكثيرة التى تشيد بمستوى العرض المسرحى، وبأداء بطلة المسرحية، نشرت الفنانة شيريهان مجموعة من التدوينات عبر حسابها الرسمى على تويتر، تتحدث فيها عن كواليس المسرحية التى شهدت عودتها للأضواء، ولخشبة المسرح بعد سنوات طويلة من الغياب، والتى أكدت فيها أنها كانت فى قمة تركيزها وحرصها على خروج المسرحية للنور فى أفضل صورة لها.

فى البداية توجهت شيريهان بالشكر للمسئولين عن منصة «شاهد» التى عرضت المسرحية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكتبت: نجحت «شاهد» بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه السعودية، وبمجهود المستشار تركى آل الشيخ، فى توصيل رسالتى، والتى كان ليس فيها أى مفاوضات، وغير قابلة لأى تنازلات، وبناء عليه قمت باختيار جميع العناصر الفنية الكبيرة المحترمة المحترفة لتجسيد شكرى، وانحنائى لعموم المرأة فى العالم أجمع، بالجودة التى أتمناها، لتليق بحضرة المتفرج، وبكم، وبى، وهو حلم قديم أسست له كثيرا، وظل أمام عينى لا يفارقنى منذ عام ١٩٩٨، أحاول جعله حقيقة كما يجب أن تكون.

وتابعت: ثم خروج الحلم إلى مرحلة التحضير، وهى مرحلة بالنسبة لى أنا أهم عندى من المرحلة التنفيذية، إلى أن خرج للنور عام ٢٠٢١. ولذلك كنت أنتظر تحقيق هذا الحلم كما هو دون أى تعديل أو تغير أو إضافه.

واكدت: لم أقبل فيه أى تنازل، كان من الممكن أن يؤثر على هذا الحلم، ولذلك كنت على رأس وداخل كل جزئية وكل تفصيلة لتنفيذ هذا العمل الصعب الشاق الممتع، وهنا أود أن أشكر شركة ‎العدل، لالتزامهم بتوفير جميع العناصر المبدعة العظيمة وتحملهم مشقة دقتى الشديدة لخروج حلمى كما نراه جميعا.

وقالت: ‏ رسالتى الحقيقيه هى أنتم.. وقودى حبكم ودوائى الفن.. أعيش بكم الأن ملحمة حب لا يمكن أن توصف ولكنها حياة.

يذكر أن مسرحية « كوكو شانيل» تتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهى سيدة فرنسية من أشهر الشخصيات فى العالم فى مجال الموضة والأزياء، ويشارك فى المسرحية عدد كبير من النجوم منهم النجمة شريهان، وهانى عادل، وأيمن قيسون، وإنجى وجدان، وحنان يوسف، وتامر حبيب، وشارك آسر ياسين كضيف شرف، والعديد من النجوم، وهى من تأليف وأغانى مدحت العدل، وإخراج هادى الباجورى.