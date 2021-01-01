أجاب صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على سؤال لمن تؤول ولاية أطفال حوادث قتل الأزواج الأخيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذيي تقدمه الإعلامية جاسمين طه عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، إن النيابة العامة لازالت تباشر تحقيقاتها في جرائم القتل، موضحًا أنه في حالة الطفلتين في واقعة قتل الزوجة لزوجها بالقليوبية فإنهما يقيمان حاليًا مع الجدة من ناحية الأب.

وأكد أنهم بصدد دراسة حالة سلامة وأمانة الجدة على الطفلين خاصة وأن أعمارهم صغيرة عام وعامين فقط ولن يكونان بحاجة إلى تقديم دعم نفسي لهما كما أنهما لم يشهدا الواقعة، لافتًا إلى إقامة أطفال واقعة قتل الزوج لزوجته الطبيبة في الدقهلية مع جدتهم لوالدتهم.

وأشار إلى أن خط نجدة الطفل سيقدم تقريرًا للنيابة العامة يفيد بتسليمهم لجداتهم لرعايتهم بعد التأكد من سلامتهم وأمانهم معهما، مضيفًا أن اختصاص الخط في مثل تلك الحالات يكون بإبعاد الأطفال عن حالة الخطر.

وذكر أن خط نجدة الطفل يكون له معايير يتابع من خلالها ولاية الأطراف التي تؤول لها ولاية الأطفال، كحالتهم الاجتماعية وعلاقتهم بالأطفال وأعمارهم هل تتناسب مع رعايتهم للأطفال أم لا، موضحًا أنه في حالة رغبة أي طرف بالعائلة لرعاية الأطفال يكون له الحق باللجوء إلى محكمة الأسرة.

وأوضح أن التقرير سيتم تقديمه للنيابة العام خلال الأسبوع الجاري، متابعًا: «سنسلم التوضية النهائية الخاصة بالواقعتين وما هو الموقف بالنسبة للأطفال».

