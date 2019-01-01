قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة، على إحدى الكراكات يأتي عرفانًا وتقديرًا لمجهوداته، لافتًا إلى أن فضل المشير على القوات المسلحة ووزارة الدفاع كبير.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المشير طنطاوي حافظ على مقدرات الشعب وتحمل ما لا يتحمله بشر؛ حتى تمر البلاد من مرحلتها الحرجة، مؤكدًا أن إطلاق اسم «طنطاوي» على الكراكة أقل ما يمكن تقديمه له.

وأشار إلى أن «حسين طنطاوي» من أكبر الكراكات في الشرق الأوسط وستدخل الخدمة بعد شهر من الاستلام، موضحًا أنها بمثابة حفار لزيادة عمق المياه سواء كان القاع رملي أو صخري أو طيني.

ولفت إلى أن الكراكتين «حسين طنطاوي» و«مهاب مميش» تتسمان بالتكريك في القاعين الصلب والصخري، قائلًا إن تطوير أسطول الكراكات والقاطرات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس قناة السويس، أن الهيئة كبيرة وعالمية ولا بد أن تكون كل مكوناتها على أعلى مستوى، مضيفًا أن الكراكة «حسين طنطاوي» ستقلص المدة المقررة للانتهاء من تعميق وتوسعة الجزء الجنوبي لتصبح 18 أو 20 شهرًا.

وذكر أن الهيئة من المقرر أن تجري احتفالًا كبيرًا، الأسبوع المقبل، لرفع العلم على الكراكة والاحتفال بوصولها ودخولها الخدمة، معربًا عن أمنياته في أن يحضر المشير حسين طنطاوي الحفل.

ووصلت الكراكة «حسين طنطاوي»، منطقة البحيرات الكبري بالمجري الملاحي لقناة السويس بمدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، محملة علي متن سفينة «TAI AN KOUh».