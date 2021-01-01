الأولى على التعليم والتدريب المزدوج بالشرقية: مثلي الأعلى كانت الأولى السنة اللي فاتت

قالت فاطمة زين يوسف العوضي، الطالبة الحاصلة على المركز الأول على مستوى دبلومات المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج، إنها كانت متوقعة تفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى أن مثلها الأعلى كانت الطالبة التي حصلت على المركز الأول العام الماضي، وكانت زميلتها أيضًا بمدرسة سلطان العويس الثانوية للتعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتفوقت فاطمة على أقرانها، وحصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية للدبلومات الفنية الزراعية بنسبة نجاح بلغت 96.10%.

وأوضحت فاطمة، في تصريحات لـ«الشروق»، أن أسرتها كانت توفر لها جو من الهدوء خلال استذكار دروسها، قبل أن تشير إلى أن زميلتها بالمدرسة العام الماضي، نرمين عبدالهادي، الطالبة الأولى على الجمهورية العام الماضي، هي مثلها الأعلى وكانت تساعدها في استذكار دروسها والتركيز على جزئيات معينة بالمنهج.

وأشارت الطالبة الأولى على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية، إلى أن خوفها من الثانوية العامة كان السبب الرئيسي في دخولها مدرسة التعليم والتدريب المزدوج، حيث كانت حاصلة على 251 درجة خلال المرحلة الإعدادية، إلا أنها فضلت الالتحاق بالتعليم الفني خوفًا من الثانوية العامة.