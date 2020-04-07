الأهلي يشكو مرتضى منصور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقدمه بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وكان رئيس نادي الزمالك هاجم في وقت سابق تصرف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بعدما رفض دخوله الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو الزمالك بعد الفوز على الفريق الأحمر في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وأكد عبد الحفيظ أنه يرفض التوجه للحديث مع من كان سببا في السباب له ولأهله، بالإضافة إلى أن الأهلي عندما كان بطلا في أي بطولة سابقة أمام الزمالك كان معظم لاعبي الفريق الأبيض يرفضون استلام الميداليات أمام الشاشات.

وأوضح الأهلي في بيانا رسميا مساء الأربعاء، أن اجتماع مجلس الإدارة القادم سيعرض خلاله اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيال تصريحات رئيس نادي الزمالك على القناة التي تحمل شعار ناديه والمملوكة للشركة المتحدة.

وأشار الأهلي إلى أن رئيس الزمالك أساء في تصريحاته للعديد من مسئولي النادي الأهلي، بالرغم من تقديم النادي في السابق العديد من الشكاوى لهذه الجهة وبذات الخصوص ولم يتلق نتائجها حتى الآن.

وأكمل الأهلي أن المتحدة هي الشركة المالكة أيضًا لشركة ستادات والتي تملك الشركة الحاصلة على حقوق قناة الأهلي، والتي قامت أمس بحذف فيديوهات مدير الكرة بالأهلي، وهو ما لم يحدث مع التصريحات التي صدرت من رئيس الزمالك والمسيئة للأهلي ومسئوليه.