التعليم تستعد لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الثانوية الفنية بكافة نوعياتها (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، على مستوى الجمهورية وذلك للدور الثاني للعام الدراسي 2022/2021، والتي تنطلق يوم السبت 30 يوليو الجاري وتنتهي يوم الثلاثاء 9 أغسطس.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية للدور الثاني في المواد ذات الورقة الامتحانية اعتبارا من يوم الأربعاء 10/8/2022 وتنتهي يوم الخميس 11/8/2022.

وقالت الوزارة، إنه تم التنبيه مشددًا على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة للتوجه بالتنبيه على لجان سير الامتحان التابعة لهم بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وأضافت، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام بلغ حوالي 221827 طالب بكافة النوعيات (111534 صناعي - 41795 زراعي - 64542 تجاري - 3956 فندقي)، كما بلغ عدد اللجان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لهذا العام (447) لجنة امتحانية بنوعيات التعليم الفني (238 صناعي - 120 تجاري - 84 زراعي - 5 فندقي).