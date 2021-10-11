 هيئة الانتخابات: أكثر من 94% من الناخبين التونسيين صوتوا لصالح الدستور الجديد - بوابة الشروق
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هيئة الانتخابات: أكثر من 94% من الناخبين التونسيين صوتوا لصالح الدستور الجديد

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 4:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 4:21 ص

صوت 60ر94% من المشاركين في الاقتراع على دستور تونس الجديد بنعم ، وفق النتائج الأولية المعلنة ليل الثلاثاء/الأربعاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وصوت ضد الدستور 40ر5% من الناخبين بينما بلغت نسبة المشاركة 5ر30% من بين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب.

وصرحت الهيئة بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية.

كما أشار بوعسكر إلى أن الاستفتاء أجري في الداخل وفي الخارج "بشكل محكم، رغم حملات التشكيك ومحاولات الإرباك".

وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم مليونين و838 ألفا و94 ناخبا، وأوراق التصويت الملغاة 56 ألفا و479.

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