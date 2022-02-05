أسعار النفط تتعافى بعد تراجع المخزونات الأمريكية

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجع حاد يوم أمس، بعد بيانات أظهرت تراجع المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنصف بالمئة إلى 97ر99 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية سبتمبر بنسبة 7ر0% إلى 64ر95 دولار.

يأتي ارتفاع الأسعار بعد بيانات صناعية أظهرت تراجعا ضخما في مخزونات أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، أي أكبر بأربع مرات من التراجع الذي توقعه المحللون.

كما أظهر التقرير أن مخزونات البنزين تراجعت بـ1ر1 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع ب5ر3 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.