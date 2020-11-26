 بايدن ينهي عزل كورونا بعد نتيجة سلبية مرتين - بوابة الشروق
الأربعاء 27 يوليه 2022 6:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك من يتحمل مسؤولية إخفاق الأهلي في كأس مصر؟
النتـائـج تصويت

بايدن ينهي عزل كورونا بعد نتيجة سلبية مرتين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 6:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 6:12 م

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أنهى العزل المرتبط بفيرس كورونا (كوفيد-19) بعد الخضوع لاختبارين جاءت نتيجتهما سلبية.
وقد تأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي وتردد أنه عانى من "أعرض خفيفة للغاية". ودخل الرئيس في عزل وتم إعطاؤه عقار "باكسلوفيد"، المضاد لفيروس كورونا، لمدة خمسة أيام.
وقال طبيب البيت الأبيض كيفين أوكونور في رسالة إن نتيجة الاختيارين اللذين خضع لهما الرئيس بايدن (79 عاما)، مساء الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء جاءت سلبية.

وكتب أوكونور "لقد كانت أعراضه تخف بشكل مستمر وقد تعافي منها تماما تقريبا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك