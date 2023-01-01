24 ساعة تحسم انتقال كين لبايرن ميونيخ

لم يرفع نادي بايرن ميونيخ، راية الاستسلام، في طريقه نحو التعاقد مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير هذا الصيف.

وكان الفريق الإنجليزي قد قابل عروض بايرن ميونخ الماضية لضم هاري كين، بالرفض، رغبة منه في الحصول على أعلى مقابل ممكن.

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن غدا الجمعة سيشهد اجتماعا بين إدارة بايرن ميونخ مع دانييل ليفي رئيس توتنهام، من أجل مناقشة الصفقة.

وأضاف "بايرن ميونخ جاهز لتحسين عرضه بعد رفض الأخير، البالغ 80 مليون يورو قبل 15 يوما".

وأكد رومانو أن باريس سان جيرمان يترقب نتيجة مفاوضات الناديين، في ظل عزمه على التحرك نحو الدولي الإنجليزي، حال فشل انتقاله إلى بطل ألمانيا.