أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية كانت اتخذت قرارا بشأن إيقاف استيراد المازوت من شهر أبريل الماضي؛ في محاولة للحوكمة على الاستيراد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل من مقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة للحديث عن بعض الملفات التي تخص المواطن المصري، برفقة وزيري الكهرباء والبترول، أن الكمية المملوكة للدولة كان تكفي إدارة المحطات تماما.

وتابع: «كمية المازوت كانت كافية جدًا في الظروف الطبيعية، وتسمع بتشغيل المحطات بطاقة طبيعية على مدار السنة».

وأوضح أن الاستهلاك يوميا يصل إلى 129 مليون مترمكعب من الغاز الطبيعي والمازوت؛ لتشغيل محطات الكهرباء؛ منوهًا إلى إنتاج الغاز الطبيعي محليا بينما الأزمة تكمن في المازوت الذي تستورده الدولة المصرية بسبب قلة إنتاجه محليا.

وأشار إلى تعرض الدولة لأزمة بدأت يوم 17 من الشهر الجاري، مضيفًا: «زاد الاستهلاك الفعلي خلال الأيام العشرة الماضية، حتى بلغ 146 مليون متر مكعب في اليوم، وفي الأمس فقط كان الاستهلاك 152 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت رغم تخفيف الأحمال، ولولا قطع التيار الكهربي كنا سنحتاج 170 مليون متر مكعب من الغاز والمازوت لتلبية هذا الاستهلاك».

واستكمل: «الكميات المطلوبة من الغاز والمازوت ليست متاحة تماما؛ لذلك استخدمنا كل الكميات المتاحة من المازوت، وخصصنا كميات إضافية من الغاز الطبيعي للسيطرة على الأمر قدر الإمكان».

وأوضح أن هذه الكميات المطلوبة لم تكن في الحسبان، متابعًا: «كنا نأمل انكسار الموجة الحارة، ولكنها للأسف مستمرة، لذلك طلبنا من الأرصاد رؤية لشهر أغسطس بالكامل؛ حتى نستطيع الاستعداد للوضع».