البرلمان الأوكراني يمدد الأحكام العرفية والتعبئة ثلاثة أشهر إضافية

مدد البرلمان الأوكراني، اليوم، الأحكام العرفية والتعبئة العامة المفروضتين على البلاد منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير من العام الماضي، لمدة 90 يوما أخرى.

وذكر برلمانيون أوكرانيون، على حساباتهم في مواقع التواصل، أن أغلبية كاسحة بلغت الثلثين من أعضاء البرلمان، صوتت لصالح التمديد، بحيث سيظل كلا التدبيرين ساريين حتى منتصف نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة سريان قانون الأحكام العرفية في 18 أغسطس المقبل في حال عدم التمديد.

وبتمديد قانون الأحكام العرفية، بات من المتعذر إجراء انتخابات برلمانية دورية بموجب الدستور في 29 أكتوبر المقبل، فيما يهدد استمرار الحرب بعرقلة إجراء انتخابات رئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل.

يذكر أن الأحكام العرفية في أوكرانيا لا تسمح للرجال الأوكرانيين في سن التجنيد من 18 إلى 60 عاما بمغادرة البلاد سوى في ظروف استثنائية.