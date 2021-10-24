مسئولة أوكرانية: كييف غير قادرة على صد الضربات الروسية على منشآت الحبوب

أكدت ناتاليا غومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية اليوم، أن بلادها تفتقر إلى دفاعات جوية لحماية منشآت تصدير الحبوب من الضربات الروسية، في وقت فرضت موسكو حصارا "على غالبية موانئ" البلاد.

وقالت غومينيوك ،في تصريح صحفي: "نحتاج إلى دفاع جوي ومضاد للصواريخ، معزز وقوي وحديث، يستطيع التصدي لأنواع الصواريخ التي تستخدمها روسيا ضدنا".

وأضافت أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى مقاتلات أمريكية من طراز إف 16 قادرة على استهداف أنظمة الأسلحة والسفن الروسية المستخدمة لاستهداف جنوب أوكرانيا.

وتلقت أوكرانيا أنظمة دفاع جوي متقدمة من حلفائها الغربيين، بينها منظومة باتريوت الأمريكية، لكن غومينيوك أصرت على أن روسيا "تحسن تكتيكاتها في كل مرة ولا تتوقف".

وأوضحت المسؤولة الأوكرانية أن موسكو تقوم في وقت واحد بإطلاق صواريخ كروز وأخرى فرط صوتية وأخرى مضادة للسفن ما يؤدي إلى "تشتت وسائل الدفاع"، علما أن هذه الوسائل "غير قادرة على مواجهة هذا التهديد".