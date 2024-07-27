قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك جدولًا زمنيا لبدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء السبت، أنَّه سيتم بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع حتى يتسنى البدء في العمل به بصورة فعلية على الأرض.

وأشار إلى أنَّه لحين تسليم المرحلة الأولى من المشروع، يجري الانتهاء من ملف التعويضات، مؤكدا متابعة موقف التعويضات تمهيدًا لبدء تسليم الأرض والانتهاء منها بصورة فورية.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكّد منذ اليوم الأول للإعلان عن المشروع بأنه لن يُضار أي مواطن ، مع الالتزام بدفع التعويضات للمواطنين.

ونوه بأن الحكومة ملتزمة بما جرى إعلانه في هذا الإطار، حتى يتسنى بدء تنفيذ المشروع.



وقبل بدء جولته التفقدية بمدينة العلمين الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا استمع فيه إلى شرح حول موقف مشروع رأس الحكمة، والتجمع العمراني غرب الضبعة، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس مدينة العلمين الجديدة، وعدد من مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في الساحل الشمالي، لاسيما أنها تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، فإلى جانب المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، بدأ العمل الجاد تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة الجارى تنفيذه بشراكة مصرية إماراتية، وهو المشروع الذي من شأنه أن يُدر للاقتصاد المصري موارد دولارية ضخمة على مدار فترتي إنشاء وتشغيل المشروع.

وفي غضون ذلك، استعرض وزير الإسكان موقف التنسيقات الجارية بشأن التعويضات التي سيتم تقديمها للأهالي في منطقة رأس الحكمة، تمهيدًا لتسليم أراضي المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجانب الإماراتي يجري على قدم وساق من أجل تسليم أراضي المرحلة الأولى.

وعرض الوزير أيضًا في هذا الصدد، الموقف التخطيطي لمشروع السكن البديل لأهالي منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة.

كما استعرض الوزير الموقف التخطيطي للتجمع العمراني غرب الضبعة الذي يأتي كأحد المشروعات المهمة ضمن سلسلة المشروعات التي سيتم تنفيذها على الساحل الشمالي الغربي.

بدوره، وجّه رئيس الوزراء وزير الإسكان بأن يقوم بمتابعة موقف تعويضات الأهالي بمنطقة رأس الحكمة، وأن يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أنه لا بديل عن الإلتزام بالمواعيد المُقررة لبدء المرحلة الأولى من المشروع، مع التنسيق مع محافظة مطروح لسرعة الانتهاء من ملف تعويضات الأهالي.