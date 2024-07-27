القناة 12 العبرية: مقتل 9 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس بالجولان

قالت القناة 12 العبرية، إن تسعة إسرائيليين قتلوا إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان. وأضافت القناة عبر حسابها على منصة إكس، أن القتلى سقطوا جراء سقوط الصاروخ على ملعب كرة القدم في مجدل شمس.

يأتي هذا فيما ذكرت مصادر عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية من واشنطن بعد إطلاعه على تفاصيل الحادث في مجدل شمس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسعفون والشرطة والجيش في إسرائيل أن صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في عدة مناطق في مرتفعات الجولان المحتلة.

وزعمت الروايات الإسرائيلية الرسمية، أن الهجوم أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، دون حديث في البداية عن سقوط قتلى. وقال ما يعرف بجهاز نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) في بيان، إن التقارير الأولية تشير إلى أن المسعفين يعالجون 11 شخصا، من بينهم تسعة تراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما في حالة حرجة، فيما أكدت الشرطة والجيش أن الصواريخ أصابت أمكنة متعددة في المنطقة.