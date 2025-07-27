الهلال الأحمر المصري: قافلة زاد العزة رسالة كرامة ودعم إنساني من المصريين لأهالي القطاع

قالت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن قافلة «زاد العزة» التي انطلقت صباح اليوم من القاهرة إلى قطاع غزة، تأتي استكمالاً للجهود الإنسانية التي بدأها الهلال الأحمر منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» أن القافلة تحمل موادا غذائية أساسية، أبرزها الدقيق والسلال الغذائية، مشيرة إلى أن هذه القافلة ليست فقط مساعدات إنسانية، بل أيضًا رسالة تضامن وكرامة تنقلها أيادي المصريين إلى أهالي القطاع الذين يعانون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.

وأكدت إمام أن الهلال الأحمر المصري يعمل كآلية وطنية موكلة بتنسيق المساعدات، ويواصل جهوده الميدانية دون انقطاع منذ بدء الأزمة، سواء في نقاط العبور أو من خلال مراكزه اللوجستية في العريش والمناطق الحدودية، موضحة أن التنسيق مستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الدولية العاملة داخل غزة لتحديد الاحتياجات العاجلة وتسهيل إدخال المساعدات، مع السعي لضمان وصولها المباشر إلى المستحقين دون المساس بكرامتهم، بعكس ما كان يُفرض من ممارسات مهينة من قبل قوات الاحتلال في نقاط توزيع سابقة.

وأضافت أن الهلال الأحمر المصري يتعامل حاليًا مع مساعدات مصرية خالصة، في ظل ضعف الدعم الخارجي، مؤكدة أن ما تم تقديمه اليوم يعكس جاهزية مصر اللوجستية والإنسانية واستعدادها الدائم للدفع بالمزيد من القوافل، مشددة على أن تركيز المرحلة الحالية منصب على توفير الغذاء، خاصة في ظل النقص الحاد داخل القطاع، إلى جانب دعم احتياجات الأطفال والقطاع الصحي.

وأطلق الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، اليوم الأحد، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، تضم شاحنات مساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، في إطار جهوده المتواصلة للدفع بمزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتضم قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد عن 1200 طن من المواد الغذائية، تحمل نحو 840 طن دقيق، و450 طن سلال غذائية متنوعة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.