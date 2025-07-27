إصابة 2 من مرافقي مدير أمن الوادي الجديد في حادث مروع أدى لمصرعه بمحور سمالوط

لقي اللواء عصام الدين عبد الله، مدير أمن الوادي الجديد، مصرعه في حادث تصادم بمحور سمالوط في محافظة المنيا، فيما أُصيب اثنان من مرافقيه بإصابات متفرقة.

واستقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي جثمان الفقيد، بينما انتقل إلى المستشفى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء مجدي سالم مدير الأمن، واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، واللواء أحمد الحيني مساعد مدير الأمن، والعقيد حسن مأمور المركز، والمقدم محمد أبو العزايم رئيس مباحث شرق، والنقيب أحمد توفيق من وحدة التحقيقات.

وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث أسفر عن وفاة اللواء عصام الدين، وإصابة الحارس الشخصي رقيب الشرطة عبد الرحمن فرغلي (38 عامًا – من القوصية) بكدمات وكسور بعظام الحوض، وإصابة السائق ياسين تهامي عبد الحكيم (30 عامًا – من ديروط) بكسر في الفقرة القطنية الثالثة.

وكانت السيارة الخاصة باللواء المتوفى تحمل لوحات "و د ل 743" من نوع لاند كروزر رمادي اللون، وتم التحفظ عليها بواسطة إدارة المرور، وحرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة العامة بمركز سمالوط التحقيق في الحادث تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حيث عاينت الجثمان بحضور الدكتور محمد صلاح مفتش الصحة، الذي أوضح أن سبب الوفاة نزيف بالمخ ناتج عن اصطدام الرأس بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.