ترامب: قدمنا 60 مليون دولار لتوفير الغذاء لقطاع غزة ولم يشكرنا أحد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنَّ بلاده منحت 60 مليون دولار قبل أسبوعين لتوفير الغذاء لقطاع غزة، موضحًا أنه لا يوجد أحد رحب أو تحدث عن ذلك.

وأضاف في تصريحات على هامش مباحثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مساء الأحد، أنَّ هناك سببًا إنسانيًّا يدفع بلاده لأداء هذا الدور، لكنه أشار إلى أنه لا يعرف أي مستقبل سيكون عليه الصراع.

وأشار إلى أن حركة حماس عليها أن تعيد المحتجزين سواء الأحياء أو الموتى الذين تريد عائلاتهم استقبال رفاتهم، لافتًا إلى أنه كان بالإمكان إبرام صفقة لكن الحركة رفضت وفق قوله.

ونوه بأنه كانت هناك محادثات رويتية حول استعادة المحتجزين، معتبرًا أن إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا في هذا الشأن، ولفت إلى أنه من غير المعروف ما الذي سيتم فعله لكنه أوضح أن إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا.

وأوضح أنه أمر مروع عندما يرى صور معاناة الأطفال في غزة وكذلك عند رؤية من قال إنهم يسرقون الأغذية والأسلحة، مؤكدا أن الفوضى تعم قطاع غزة.

وأفاد بأنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص إدخال المساعدات لغزة وكذلك حول أمور أخرى، مؤكدا أن هناك أقاويل وصفها بالسيئة ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأكد أن بلاده ستقدم المساعدات إلى غزة لكن واشنطن تريد أن تشارك الدول الأخرى في هذا الإطار، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن أزمة غزة معضلة عالمية وليست أمريكية.