جامعة كفر الشيخ تعلن نجاح أول زراعة لمنظم ضربات قلب بتقنية الضفيرة اليسرى الحديثة

أعلن المستشفى الجامعي بجامعة كفر الشيخ نجاح فريق وحدة كهربية القلب بقسم القلب بكلية الطب في إجراء أول عملية زراعة لمنظم ضربات قلب ثنائي الحجرات باستخدام تقنية Left Bundle Branch Area Pacing (LBBAP)، التي تعتمد على التحفيز من منطقة الضفيرة اليسرى للقلب، وتُعد من أحدث تقنيات زراعة منظمات القلب عالميًا، لما توفره من الحفاظ على كفاءة عضلة القلب وتقليل الآثار السلبية طويلة المدى المرتبطة بالطرق التقليدية.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الإثنين، جاء الإعلان عن الإنجاز خلال يوم علمي نظمه قسم القلب برئاسة الدكتور رضا بيومي، أستاذ ورئيس القسم، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى عبدالصمد، أستاذ كهروفسيولوجيا القلب بجامعة القاهرة، الذي أشاد بما وصلت إليه وحدة كهربية القلب بجامعة كفر الشيخ من تطور علمي وتقني يؤهلها لتقديم خدمات علاجية وفق أحدث المعايير العالمية.

وقال الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تواصل تطوير منظومة المستشفيات الجامعية من خلال دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، مؤكدًا أن نجاح إجراء أول عملية بهذه التقنية يعكس امتلاك الجامعة كوادر طبية قادرة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال أمراض القلب والقسطرة العلاجية.

من جانبه، أوضح الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن إدخال تقنية LBBAP يمثل نقلة نوعية في علاج المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة منظمات ضربات القلب، لما توفره من تحفيز فسيولوجي أكثر توافقًا مع طبيعة القلب، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة عضلة القلب وتحسين جودة حياة المرضى.

وأكد الدكتور هاني حامد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن نجاح تطبيق التقنية يعكس جاهزية المستشفى الجامعي لإجراء التدخلات القلبية الدقيقة، في إطار خطة التوسع في إدخال أحدث التقنيات العلاجية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

بدوره، قال الدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الجامعي، إن الإنجاز يعكس التطور الذي يشهده المستشفى في مجال أمراض القلب والقسطرة، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق كان أحد عوامل نجاح العملية.

وأُجريت العملية لشاب كان يحتاج إلى زراعة منظم ضربات قلب دائم، حيث استخدم الفريق تقنية التحفيز من منطقة الضفيرة اليسرى، التي تحافظ على التزامن الطبيعي لانقباض عضلة القلب وتحد من احتمالات ضعفها مع مرور الوقت.

وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور إسلام عبدالجواد سبوخ، والدكتور محمد السيد عبدالفتاح، والدكتور محمد سعد الشربيني، والدكتور عمر العتربي.