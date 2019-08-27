 إزالة 15 حالة تعد على الأثار بكفر الدوار - بوابة الشروق
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إزالة 15 حالة تعد على الأثار بكفر الدوار

غادة الدسونسى:
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 6:17 م


أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، ١٥ حالة تعدي على أراضي تابعة للأثار بنطاق قرية دفشو، بمساحة إجمالية ٦٩٥ متر مربع.

وشن قسم التعديات بالوحدة، حملة لإزالة حالات التعدي على الأراضي التابعة للأثار، والتي تنوعت ما بين مباني بالطوب الأبيض وأسوار وعشش خشبية وتشوينات.

جاءت الحملة بتأمين من مركز شرطة كفر الدوار، بالتنسيق والتعاون مع الوحدة المحلية لقرية دفشو والإدارة الزراعية والآثار.

وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإزالة كافة حالات التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وإنفاذ القانون.

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