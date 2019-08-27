الرئيس السيسي يصل إلى يوكوهاما اليابانية



وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى -اليوم الثلاثاء- إلى مدينة يوكوهاما اليابانية قادما من فرنسا عقب مشاركته فى قمة مجموعة السبع الصناعية.

وسوف يترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان شينزو آبى القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الإفريقية "تيكاد 7" بمشاركة زعماء الدول الإفريقية.

وسيعقد مؤتمر "تيكاد 7" تحت شعار "دفع التنمية الإفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاسثثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.

وأثبتت مؤتمرات تيكاد منذ انطلاق قمتها الأولى عام 1993 أنها إحدى المنصات المهمة التى تجمع مختلف الشركاء معا لدعم إفريقيا وتطلعاتها التنموية، حيث ساهمت فاعليات التيكاد فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والتجارية بالقارة الإفريقية من خلال توفير اليابان للمساعدات الاقتصادية والفنية لعدد كبير من دول القارة.

وعقدت القمم الأربع الأولى من التيكاد باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل 5 سنوات، وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التى عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل 3 سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 - والتى تعد أول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان - قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وإفريقيا.