افتتاح الدورة التدريبية الأولى الخاصة بالمهارات الحياتية بكلية الزراعة بجنوب الوادي

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، الدورة التدريبية الأولى الخاصة بالمهارات الحياتية والتي نظمتها كلية الزراعة بالجامعة، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري "إيبت" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في كلية الزراعة والتي تعد كلية رائدة من كليات الجامعة في الانفتاح على المجتمع المدني، مؤكدًا ضرورة استفادة الطلاب من مثل هذه الدورات حتى يتم الوصول إلى خريج قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأشاد الدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة بالمشروع الذى يمضى قدماً معتمداً على هذا النجاح في خلق مجتمعات قادرة على التكيف والتصدي لأية تحديات من أجل مستقبل أفضل، مضيفا ان هذا البرنامج يهدف إلى تطوير وتحسين مهارات طلاب وخريجي كلية الزراعة لتتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور وليد بسام مدير مشروع، تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري بتنفيذ البرنامج التدريبي على 3 محاور، وهى تنمية المهارات الشخصية للطلاب، وشباب الخريجين، وعمل دورات تدريبية فنية متخصصة، وربط شباب الخريجين بسوق العمل المتمثل في شركات التصنيع الغذائي ومراكز تجميع الخضر والفاكهة وشركات التصدير والمزارع الكبرى بهدف توظيفهم.