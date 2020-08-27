وزير خارجية باكستان: نسعى لدفع الحوار بين الأفغان لتحقيق السلام الدائم في أفغانستان‎

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أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده تسعى لدفع الحوار بين الأفغان، بهدف تحقيق السلام الدائم في أفغانستان.

وقال قريشي ،في حديثه لمحطة تلفزيونية محلية اليوم الخميس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن التسوية السياسية التفاوضية تعد سبيلاً وحيداً للحل الدائم للنزاع الدائر في أفغانستان.

وأضاف قريشي أن أمريكا والصين وروسيا أيدت أيضاً الحل السياسي لمشكلة أفغانستان.

وصرح بأن اجتماعه الأخير مع وفد من حركة طالبان الأفغانية في إسلام آباد كان مثمراً ومفيداً، وجرى خلاله بحث آخر التطورات في عملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وجه خلال المحادثة الهاتفية الدعوة إلى رئيس المجلس الأعلى الأفغاني للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله لزيارة باكستان، وأن الأخير قبل الدعوة.