البر الرئيسي الصيني يسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 31 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85004 حالة، بينهم 324 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وأربعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80046 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض في البر الرئيسي الصيني.