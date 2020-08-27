التضامن: تكليف الدفعة 95 لأداء الخدمة العامة

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن، اليوم الخميس، قراراً بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارا من بداية أكتوبر 2020، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وأوضحت القباج، أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، مؤكدة ضرورة توجه الشباب المشار إليهم بالقرار بالإضافة إلى الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم اعتبارا من أول سبتمبر 2020 لتسجيل أنفسهم.

وتشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، كما تشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عددا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مثل حياة كريمة وبرنامج وعي وفرصة والمشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، الأسر البديلة، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، الأسر المنتجة، التنمية الاجتماعية، خدمات الطفولة والخدمات التعليمية، النيابة الإدارية والنيابة العامة.