ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات قرب مطار حامد كرزاي بأفغانستان إلى 90 شخصا

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ارتفعت حصيلة قتلى هجمات وقعت قرب مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس، إلى أكثر من 90 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الأفغانية لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن أكثر من 90 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب مالايقل عن 150آخرين، من جراء الهجمات.

كانت مصادر عدة ذكرت في وقت سابق اليوم الجمعة لوكالة باجوك الأفغانية للأنباء أن 72شخصا، من بينهم 13جنديا أمريكيا، لقوا حتفهم واصيب أكثر من 150آخرين في هجمات وقعت بالقرب من مطار حامد كرزاي .

من جانبها ،أكدت الولايات المتحدة لاحقا مقتل 13 من جنودها.

وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن 18 جنديا آخرين أصيبوا وتم إجلاؤهم على متن طائرات تضم وحدات طبية.

وأعلن تنظيم داعش في أفغانستان، والذي يطلق عليه "داعش فرع خراسان"، مسؤوليته عن الهجوم عبر منصة أعماق الإخبارية التابعة له.

وزعم بيان داعش أن نحو 160 شخصا قتلوا أو أصيبوا في هجوم انتحاري، وقال إن الضحايا من القوات الأمريكية وآخرين متعاونين معهم.

وتوعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن ترد بلاده بقوة على الهجوم.