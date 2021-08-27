البيت الأبيض: لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة بلاده

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أنه "لا يمكن إجلاء كل أفغاني يريد مغادرة بلاده قبل انسحاب الجيش الأمريكي في 31 أغسطس".

وقالت إنه "لا يوجد موعد نهائي لأي التزام بإجلاء حتى أي أمريكي يريد مغادرة أفغانستان بعد الانسحاب العسكري" من هناك بعد الموعد المحدد في الـ31 من أغسطس الجاري.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "عملية إجلاء الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان ستستمر"، مشددا على "تمسكه بقراره الانسحاب من أفغانستان".

وبشأن الاعتماد على حركة "طالبان" في ما يخص تأمين عملية الإجلاء، قال بايدن إنه "لا يعتبر هذا القرار خاطئا"، مضيفا أنه "من مصلحة طالبان أن تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الموعد المحدد".