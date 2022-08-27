الزمالك يستعد لإيسترن كومباني بدون راحة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات \السبت، بعد خوض لقاء المصري اليوم في الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة إيسترن كومباني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 77 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، بعدما حسم اللقب قبل الجولة السابقة