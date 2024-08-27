أولمو بديلا وليفاندوفسكي يقود الهجوم في تشكيل برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة رايو فاليكانو، في العاشرة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويحتل برشلونة، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة خلف فياريال المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما يحتل رايو فاليكانو المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مارك أندريه تيرشتيجن.

خط الدفاع: جيوليس كوندي، باو كوبارسي، إينييجو مارتينيز وجيرارد مارتن.

خط الوسط: مارك بيرنال، بيدرو جونزاليس لوبيز ولامين يامال.

الهجوم: رافينيا، فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إينياكي بينيا، أندير استرالاجا، أليكس بالدي، هيكتور فورت، سيرجي دومينجيز، أندرياس كوينكا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، باو فيكتور وداني أولمو.