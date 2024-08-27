جيش الاحتلال يعلن تحرير محتجز من غزة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنه تم تحرير المحتجز الإسرائيلي فرحان القاضي من غزة، ونقله لمواصلة الفحوصات الطبية بمستشفى سوروكا.

وأضاف هاجاري: "قواتنا أنقذت المخطوف وهو على قيد الحياة من نفق في منطقة جنوبي قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بعملية استعادة المختطف فرحان القاضي من غزة".

وتابع: "نعمل على إعادة كل المخطوفين، ولا يزال 108 منهم بين نساء ورجال محتجزين في غزة".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه في إطار عمليات الجيش الجريئة والحازمة تمكنا من إنقاذ الرهينة فرحان القاضي، مؤكدا: "نحن ملتزمون باستغلال كل فرصة لإعادة المختطفين إلى منازلهم".

من جهتها، قالت هيئة المخطوفين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، إن الطريق الوحيد والآمن لإعادة جميع المخطوفين هو إنجاز صفقة تبادل.



