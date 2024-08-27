أعلن نادي روما الإيطالي ضم السعودي سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن القادم من نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال السعودي كان أعلن في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، الاتفاق على بيع اللاعب إلى نادي روما الإيطالي، وتعويضه بالبرتغالي جواو كانسيلو.

ونشر روما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مقطع فيديو يقدم من خلاله سعود عبد الحميد بقميص الذئاب للمرة الأولى، معلقًا بأغنية من التراث السعودي: «هلا هلا باللي لفانا وجانا هلا هلا.. مرحبًا سعود عبد الحميد».

وظهر الظهير الأيمن للمنتخب السعودي بالقميص رقم 12 مع فريق العاصمة الإيطالية، وهو الرقم المنتظر أن يلعب به في الموسم الجديد.

ولم يعلن روما عن مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، غير أن بعض التقارير السعودية أشارت إلى أنها بلغت بنحو 2.5 مليون يورو.

وكان عبد الحميد وصل إلى روما أمس الإثنين، واجتاز الكشف الطبي بنجاح، ليصبح أول لاعب سعودي يحترف في الدوري الإيطالي.

وكان الهلال قد ضم سعود عبد الحميد، البالغ من العمر 25 عامًا، في ديسمبر 2021، قادمًا من اتحاد جدة، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وعلى مدى موسمين ونصف الموسم، لعب بقميص الفريق 115 مباراة، محليًا وآسيويًا وعالميًا، وسجّل 5 أهداف وصنع 18 أخرى.