محمد جواد ظريف يعلن عودته لشغل منصب نائب الرئيس الإيراني للشئون الاستراتيجية

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أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، عودته لشغل منصب نائب الرئيس الإيراني للشئون الاستراتيجية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «سأستمر في أداء مهامي بمنصب نائب الرئيس للشئون الاستراتيجية، بعد استشارات مع الرئيس وبأمر كتابي منه».

وقدم ظريف، يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس الجاري، استقالته من منصبه الجديد بصفته نائبا للرئيس الإصلاحي مسعود بيزشكيان.

وقال في منشور على منصة «إكس»، وقتها: «استقلت من منصب نائب الرئيس للشئون الاستراتيجية الأسبوع الماضي».

وذكر الوزير الأسبق أسبابا عدة لاستقالته، أبرزها خيبة أمله من التشكيلة الحكومية المقترحة أخيرا والمؤلفة من 19 وزيرا.

وأضاف: «أشعر بالخجل لأنني لم أتمكن من تنفيذ رأي خبراء اللجان (المسؤولة عن اختيار المرشحين) بشكل لائق وتحقيق إدماج النساء والشباب والمجموعات العرقية، كما سبق أن وعدت».