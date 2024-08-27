ماييلي يقود هجوم بيراميدز لمواجهة المصري في نصف نهائي الكأس

أعلن كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة المصري البورسعيدي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، في الموسم الحالي 2023-2024.

وكان بيراميدز تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز الكبير على الجونة بنتيجة 4-0، فيما تفوق المصري البورسعيدي على فاركو بهدف دون رد، في منافسات الدور ربع النهائي.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي ومحمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، بلاتي توريه ووليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي، فخري لاكاي وفيستون ماييلي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد ميهوب، أحمد فتحي، كريم حافظ، أحمد توفيق، إسلام عيسى، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة، دودو الجباس ومروان حمدي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع زد، الذي تأهل في وقت سابق من اليوم، بالفوز على الإسماعيلي 0-1، في نصف النهائي الآخر.