الهلال السعودي يحسم صفقة كانسيلو

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يقترب نادي الهلال السعودي من الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي مع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفقا لصحفية "الرياضية" السعودية، فإن فهد بن نافل، رئيس شركة نادي الهلال، يتواجد في باريس العاصمة الفرنسية لإنهاء إجراءات التعاقد رسميا.

أضافت الصحيفة أن بن نافل توجه إلى باريس بعد توصل مفاوض الهلال لاتفاق نهائي مع كانسيلو وناديه، يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد يمتد إلى 3 أعوام.

ويأتي انتقال كانسيلو لصفوف الهلال بعد توصية من جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، الذي سبق له أن أشرف على تدريب كانسيلو في بنفيكا.

وسيحصل كانسيلو على راتب سنوي مع الهلال مقدر بنحو 15 مليون يورو، بجانب المكافآت المتعلقة بنسبة المشاركة وتسجيل الأهداف وغيرها من الأمور.