التعليم تطالب مديرياتها في المحافظات باستيفاء بيانات أبناء العاملين بالوزارة

أرسل الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم خطابا إلى المديريات التعليمية بالتنبيه، مشددا على قيام مسئول وحدات المعلومات بالمدارس باستيفاء بيانات أبناء العاملين بالوزارة، وذلك عن طريق التطبيق الإلكتروني المعد خصيصا لذلك، من خلال الاستمارة الالكترونية لبيانات التلاميذ بالمدارس على بوابة مركز المعلومات (Email.gov.eg )، في موعد غايته ٣ أكتوبر ٢٠١٩.

وأكد الخطاب أن يتم طباعة كشوف أبناء العاملين بالمدرسة من خلال التطبيق الإلكتروني المشار إليه واستيفاء كافة التوقيعات واعتماد مدير المدرسة، وتسليم هذه الكشوف إلى الإدارة التعليمية بقسم شئون الطلاب.

وأكد الخطاب على تحري الدقة والحذر في تسجيل البيانات لعدم تعرض المسئولين بالمدارس للمساءلة القانونية في حالة وجود أي أخطاء.

وأوضح الخطاب أن هذا الأمر جاء حرصا من الوزارة على استيفاء كافة البيانات الخاصة بالحقل التعليمي (المدارس -الموظفين -التلاميذ )، واللازمة لدعم اتخاذ القرار.