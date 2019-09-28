محمد حفظي عضواً بلجنة تحكيم المسابقة الرسمية في مهرجان لندن السينمائي

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اختير المنتج والسيناريست محمد حفظي لعضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالدورة الـ63 من مهرجان لندن السينمائي التابع لـمعهد السينما البريطاني (2 -13 أكتوبر (وذلك قبل أيام من تكريمه في الدورة الـ41 من مهرجان مونبلييه الدولي لسينما البحر المتوسط (سينيميد).

وذكر بيان إدارة المهرجان اختيار المنتج والسيناريست محمد حفظي الحائز على الجوائز ومنتج أكثر من 30 فيلم روائي من ضمنهم فيلم اشتباك للمخرج محمد دياب والذي تم عرضه في قسم نظرة ما في مهرجان كان السينمائي الدولي ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتضم اللجنة الممثلة البريطانية لينا هيدي نجمة مسلسل Game Of Thrones وجاين كروسزر محررة مجلة Total Film والممثلة البريطانية هايلي سكويرز بطلة I, Daniel Blake وHappy New Year, Colin Burstead والمخرجة سودابة مرتضىالفائزة بالمسابقة الرسمية في المهرجان العام الماضي عن فيلمها Joy.

مهرجان لندن السينمائي الدولي التابع لمعهد السينما البريطاني من المهرجانات الرائدة في بريطانيا وأحد أبرز المهرجانات في العالم والتي تقدم أفضل الأفلام البريطانية والعالمية للجمهور من المملكة المتحدة وتجذب مشاركات بارزة في صناعة السينما الدولية. يضم المهرجان أفلام متنوعة ونجوم السجادة الحمراء وجمهور محب وتفاعل حيوي. يمنح المهرجان فرص السمات الضرورية للأفلام الباحثة عن النجاح العالمي ويروج للمستقبل المهني لصناع الأفلام البريطانيين والعالميين عبر برامجها الصناعية وجوائزها ويضع لندن كمدينة رائدة للإبداع في العالم.