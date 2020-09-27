 العاهل الأردني يصدر مرسوما بحل مجلس النواب بعد انتهاء فترته - بوابة الشروق
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العاهل الأردني يصدر مرسوما بحل مجلس النواب بعد انتهاء فترته

أ ش أ
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 5:34 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 5:34 م

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الاحد، بعد انتهاء فترته الدستورية.
وجاء نص المرسوم - وفقا وكالة الانباء الاردنية / بترا/ :" نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر مرسوما ملكيا بحل مجلس النواب اعتباراً من اليوم الأحد 27 أغسطس 2020".
كان الأردن أعلن في وقت سابق انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب يوم الاثنين.
وعقب حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع، حيث تلزم المادة 74 من الدستور الحكومة بتقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

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