هل يجني بيل جيتس 200 مليار دولار من بيع اللقاحات؟

شارك رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في أمريكا، مقطع فيديو آلاف المرات، يدّعي أن الملياردير بيل جيتس اعترف بجني 200 مليار دولار من استثمار مؤسسته الخيرية في بيع لقاحات فيروس كورونا وشلل الأطفال وغيرها.

لكن موقع "ذي بووم" المتخصص في تقصي الحقائق، قال إن الادعاء مضلل؛ حيث تم اقتطاع مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 26 ثانية من مقابلة تلفزيونية طويلة لبيل جيتس.

حيث كان يتحدث جيتس عن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية العالمية من استثمار مؤسسته البالغ 10 مليارات دولار، خلال مقابلة أجراها في سي إن بي سي، 23 يناير 2019 ، ناقش فيما الفوائد الاقتصادية لزيادة معدلات التطعيم.

فيما صرح مسؤول في مركز الأبحاث الأمريكي الذي قام بحساب 200 مليار دولار لعائد الاستثمار لوكالة فرانس برس، أن الادعاء كان نفسيرًا غير صحيح للتحليل.

لم يذكر جيتس مكاسب شخصية خلال المقابلة، بل ناقش الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن استثمار مؤسسته الخيرية في اللقاحات.

حيث خصصت مؤسسة بيل وميليندا جيتس مليارات الدولارات لصنع لقاحات ضد أمراض مثل شلل الأطفال وفيروس نقص المناعة البشرية والملاريا.

في يونيو، تعهدت المؤسسة بمبلغ 7.4 مليار دولار لتحالف اللقاحات العالمي، لمساعدة برامج التحصين التي تعطلت بسبب جائحة فيروس كورونا.