متحدث الرئاسة: مجمع التكسير الهيدروجيني يقلل فاتورة استيراد منتجات البترول

أشاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بمشروع مجمع التكسير الهيدروجيني، الذي تم افتتاحه اليوم بمسطرد.

وقال راضي في تصريحات للإذاعة المصرية، اليوم الأحد، إن مجمع التكسير الهيدروجيني يعتبر بمثابة إضافة كبيرة لمنظومة المشروعات القومية، التي تم افتتاحها على مدار الست سنوات الماضية في مجال البترول والطاقة.

وأوضح أن هذا المجمع يستخدم أعلى التقنيات العالمية وهي التكسير الهيدروجيني، من خلال تحويل خام المازوت لإنتاج مواد بترولية عالية الجودة، مثل البنزين والسولار وغاز البوتوجاز.

وأضاف أن هذا المشروع العملاق سوف يلبي احتياجات السوق المحلي، ويقلل قيمة فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى وصول قيمة الاستثمارات به إلى 4.5 مليار دولار.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.