أذربيجان تعلن حالة الحرب جراء الاشتباكات بإقليم ناجورنو

أعلنت جمهورية أذربيجان حالة الحرب في جميع أنحاء البلاد، بعد اندلاع أعمال العنف في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية الرسمية اليوم الأحد.



وأفادت الوكالة بأن البرلمان الأذري في العاصمة باكو وافق على هذا الإجراء في جلسة خاصة اليوم الأحد، وأكد رئيس أذربيجان إلهام علييف صدور هذا القرار.



ومن المقرر أن يبدأ سريان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد عند منتصف الليل، وبدءًا من مساء الاثنين سيتم أيضًا فرض حظر تجوال في عدة مناطق، وفقًا لوكالة أنباء أذرتاج.