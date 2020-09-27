 أذربيجان تعلن حالة الحرب جراء الاشتباكات بإقليم ناجورنو - بوابة الشروق
الأحد 27 سبتمبر 2020 7:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أذربيجان تعلن حالة الحرب جراء الاشتباكات بإقليم ناجورنو

اذربيجان - ارشيفية
اذربيجان - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 7:17 م | آخر تحديث: الأحد 27 سبتمبر 2020 - 7:17 م
أعلنت جمهورية أذربيجان حالة الحرب في جميع أنحاء البلاد، بعد اندلاع أعمال العنف في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء أذرتاج الأذرية الرسمية اليوم الأحد.

وأفادت الوكالة بأن البرلمان الأذري في العاصمة باكو وافق على هذا الإجراء في جلسة خاصة اليوم الأحد، وأكد رئيس أذربيجان إلهام علييف صدور هذا القرار.

ومن المقرر أن يبدأ سريان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد عند منتصف الليل، وبدءًا من مساء الاثنين سيتم أيضًا فرض حظر تجوال في عدة مناطق، وفقًا لوكالة أنباء أذرتاج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك