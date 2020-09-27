قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، إن كيفية التعامل مع المحافظ وسكرتير العموم من ضمن المحاور التي تدرب عليها نواب المحافظين الشباب في الأكاديمية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء السبت، أنه تم تدريب نواب المحافظين على كيفية أن يكون لهم دور تكاملي حتى لا يحدث صدام، وأن يكونوا فاعلين ومساعدين لصاحب القرار الأول في المحافظة.

وأوضحت أن نواب المحافظين الذين تم تدريبهم في الأكاديمية تسلموا بعد ذلك ملفات عمل هامة في المحافظات التي يعملون بها، لافتة إلى إرسال النواب القدامى للتدريب، وبذلك أصبح كل نواب محافظات الجمهورية يتدربون بالأكاديمية ويتشاركون تجاربهم.

https://youtu.be/BnCqOnvsde8